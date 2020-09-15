В Москве отменили показ фильма в поддержку активистки Юлии Цветковой из-за анонимного сообщения в полицию

В Москве отменили показ фильма «Vulva 3.0» в поддержку Юлии Цветковой отменили после анонимного обращения в полицию. Об этом корреспонденту Дождя рассказали организаторы показа.

По их словам, в полицию пожаловались на то, что во время показа будет проводиться «пропаганда гомосексуализма».

«Поступил анонимный звонок из Питера, как нам сказали, на Петровку, потом в Бутырский отдел. Приходил глава ОМВД по Бутырке и сказал, что Росгвардия в любом случае придет», — рассказал Андрей Паршиков.

Кураторы отменили показ, тем не менее, к зданию пришли сотрудники Росгвардии. «Они не знали, что фильм отменен. Ждут, когда начнется показ», — пояснил Паршиков и уточнил, что внутрь они не заходили.

Организаторы рассчитывают, что показ еще состоится после того, как фильм пройдет искусствоведческую экспертизу.

«Vulva 3.0» — немецкий документальный фильм об объективации женского тела. В нем рассказывается о том, как менялось отношение общества к вульве и ее моделированию, о влиянии масс-медиа на восприятие собственной телесности и его последствиях.

Юлия Цветкова — ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре. В отношении нее возбуждено уголовное дело из-за рисунков с вагиной, целью которых сама девушка называла снятие табу с женской физиологии.