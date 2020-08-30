В Москве напали на бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова

В Москве возле дома напали на бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова, его избили. Об этом сообщается в телеграм-канале «Команда Жукова».

Другие подробности в сообщении не приводятся.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что поговорил с Жуковым, тот едет в полицию, где его будут ждать врачи.

«По словам очевидцев, на него напали двое „титушек“, которые впоследствии скрылись на самокатах. Сейчас Егор находится в ОВД по Можайскому району и ожидает бригаду скорой помощи. Несмотря на многочисленные травмы, Егор сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем», — рассказал пресс-секретарь «Команды Жукова» Стас Топорков.

Это уже второе нападение на Жукова за месяц. 24 июля около полуночи двое неизвестных напали на Жукова возле подъезда его дома. Тогда ему удалось скрыться от нападавших, он не получил серьезных травм.