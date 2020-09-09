В Москве началась вакцинация от COVID-19

В рамках пострегистрационного исследования в Москве началась вакцинация против COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

Она рассказала, что первые участники исследования уже сделали прививки. Ранее Ракова сообщила, что первая партия вакцины от коронавируса для пострегистрационных исследований поступила в три московских поликлиники – №2, №220 и №62.

Всего в исследовании примут участие 40 тысяч человек. Они должны быть совершеннолетними с московским полисом ОМС, не болевшими COVID-19 и без симптомов ОРВИ за две недели до и во время вакцинации. Также у них не должно было быть контактов с зараженными коронавирусом.

Ранее Минздрав России зарегистрировал российскую вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи. Вакцина прошла два из трех этапов клинических испытаний, третий этап в условиях пандемии было решено проводить в условиях пострегистрационного исследования.