В Москве на пикетах против кредита Беларуси задержали семь человек

У здания администрации президента в центре Москвы задержали семерых человек, вышедших на одиночные пикеты против выдачи кредита Беларуси, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев. Среди задержанных 13-летняя дочь одного из активистов, уточнило «ОВД-Инфо».

Фото: «Автозак Live»

Обновление в 22:05. Задержанных отпустили из ОВД под обязательство о явке. Им вменяют нарушение правил проведения публичной акции.

Накануне Владимир Путин во время переговоров с Александром Лукашенко заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов. Часть займа пойдет на рефинансирование предыдущих долгов.

О том, что Россия может рефинансировать долг Беларуси в размере миллиарда долларов, Лукашенко говорил еще в августе. «То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — сказал Лукашенко.

14 сентября Лукашенко встретился с Путиным в Сочи. Это была их первая встреча после выборов президента Беларуси и начала массовых протестов.