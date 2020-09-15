В Москве на пикетах против кредита Беларуси задержали семь человек
У здания администрации президента в центре Москвы задержали семерых человек, вышедших на одиночные пикеты против выдачи кредита Беларуси, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев. Среди задержанных 13-летняя дочь одного из активистов, уточнило «ОВД-Инфо».
Обновление в 22:05. Задержанных отпустили из ОВД под обязательство о явке. Им вменяют нарушение правил проведения публичной акции.
Накануне Владимир Путин во время переговоров с Александром Лукашенко заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов. Часть займа пойдет на рефинансирование предыдущих долгов.
О том, что Россия может рефинансировать долг Беларуси в размере миллиарда долларов, Лукашенко говорил еще в августе. «То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — сказал Лукашенко.
14 сентября Лукашенко встретился с Путиным в Сочи. Это была их первая встреча после выборов президента Беларуси и начала массовых протестов.
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