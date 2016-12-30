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В Москве возбудили дело после нападения на сотрудников Росгвардии

В Москве возбудили дело после нападения на сотрудников Росгвардии

Новости
10:10, 30 декабря
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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после того, как неизвестные люди напали на сотрудников Росгвардии в Новой Москве, сообщается на сайте ведомства. 

Уголовное дело было возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

По данным следствия, 29 декабря на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы при проверке документов группа лиц открыла огонь по наряду вневедомственной охраны Росгвардии. В результате стрельбы погиб один сотрудник Росгвардии, и еще один получил ранение.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по городу Москве. Совместно с сотрудниками столичной полиции и Росгвардии проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СК. 

Ранее сообщалось, что группа неизвестных людей напала на сотрудников Росгвардии поздно вечером в поселении Роговское. Нападавших было около пяти человек, они смогли отобрать у полицейских два автомата и пистолет с полными боекомплектами. Позже всех подозреваемых задержали

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