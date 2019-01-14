В московских аэропортах начали проверку из-за звонков о минировании

В Москве правоохранительные органы проверяют помещения аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково после анонимных сообщений с угрозой минирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По словам собеседника агентства, эвакуация пока не проводилась.

Источник «Интерфакса» сообщил о проверке аэропорта Внуково после анонимного звонка. Кроме того, более 500 человек эвакуированы из торгового центра «Охотный ряд» в Москве после сообщения об угрозе взрыва.

В дирекции по связям с общественностью Шереметьево сообщили Дождю, что «обеспечиваются стандартные процедуры», отказавшись комментировать подробности. В Домодедово заявили, что при анонимных угрозах предусмотрены стандартные процеду безопасности, «этот случай — не исключение». «После поступления информации совместно с силовыми структурами введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе Внуково на звонки не ответили.

Обновление: по информации источника «Интерфакса», мужчина, сообщивший о минировании аэропортов, оказался психически нездоров. «Установлено, что анонимный звонок поступил с телефона на территории Татарстана. Личность звонившего установлена. Им оказался местный житель, мужчина. Он задержан», — сказал собеседник агентства.