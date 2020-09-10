В Минздраве около половины случаев суицида связали с алкоголем

Около половины суицидов так или иначе связаны с потреблением алкоголя, рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. Его слова передает ТАСС.

«Одной из причин смерти, которые очень тесно ассоциированы с алкоголем, являются суициды. Это не исключительно российский феномен, это международные данные. Но если говорить об исследованиях, которые проводились в нашей стране, по оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя», — сказал он.

Рассказывая о мерах, предпринимаемых в России для сокращения потребления алкоголя, он отметил, что за последние десять лет продажи алкоголя сократились с 6,2 до 6 литров этанола на душу населения, а число случаев алкогольных психозов снизилось на 6%.

По данным института демографии НИУ ВШЭ, в 2018 году в России покончили с собой 18 206 человек, что примерно на 10% ниже по сравнению с предыдущим годом.