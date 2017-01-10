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В Минтрансе решили ужесточить наказание за неоплату «Платона»

Новости
07:12, 10 января
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Минтранс подготовит поправки, ужесточающие наказание за неоплату проезда по системе «Платон», сообщает «Коммерсантъ».

Соответствующее поручение дал вице-премьер Аркадий Дворкович, отмечает газета.

По нынешним правилам штраф за проезд грузовика по федеральной дороге без оплаты «Платона» составляет 5 тысяч рублей. Владелец грузовика получает не более одного штрафа в сутки в случае, если нарушение фиксируется автоматической камерой. Минтранс планирует отменить это правило, а также 50-процентную скидку при погашении штрафа за 20 дней в случае, если неупату проезда зафиксировал инспектор Ространснадзора, а не камера.

В Минтрансе «Коммерсанту» подтвердили разработку законопроекта.

«В рамках работы по усилению контроля за внесением платы соответствующие инициативы прорабатывались», — заявили в ведомстве.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в комментарии газете заявил, что не поддержит эти предложения Минтранса. «На фоне обсуждения увеличения тарифа за проезд предложение считаю нецелесообразным»,— заявил он.

Ранее сообщалось, что власти летом намерены поднять тариф на проезд грузовиков в рамках системы «Платон» до 3,06 рубля за километр.

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