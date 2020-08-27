В центре Минска задержали около 20 журналистов «для выяснения личности»

В Минске на площади Свободы задержали для проверки документов нескольких журналистов, ожидавших начало протестной акции. Их отвели в автобус, после чего доставили в Октябрьский РУВД, передает Tut.by.

«МБХ медиа» уточняет, что задержаны около 20 журналистов, в том числе их корреспондент.

По данным Tut.by, задержаны журналисты издания Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, а также Уладзь Грыдин («Радио Свобода»), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан («Наша Нiва»), Дима Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский («Белсат»), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС).

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили изданию Onliner задержание журналистов, объяснив, что они будут доставлены в милицию «для выяснения личности».