В Минске задержали координатора штаба Виктора Бабарико, члена Координационного совета оппозиции Беларуси Виталия Кривко. Об этом Дождю сообщили в самом совете.

Там отметили, что Кривко задержали вечером 28 августа неизвестные люди. Причина задержания неизвестна.

Tut.by пишет, что автомобиль, в котором ехал Кривко, якобы поцарапала движущуюся рядом машину, после чего водители остановились. В это время подъехал микроавтобус, оттуда вышли люди и забрали Кривко.

Ранее двух членов Координационного совета — лидера стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ) Сергея Дылевского и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову — арестовали на 10 суток. Кроме того, в Следственный комитет Беларуси вызывали нескольких членов президиума КС, в том числе лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич.

14 августа кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета. Из-за этого в стране возбудили уголовное дело о призывах к захвату власти.