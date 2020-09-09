В Минске задержали как минимум восемь участников акции солидарности с Марией Колесниковой

В Минске задержаны не менее восьми женщин на акции солидарности с членом Координационного совета Марией Колесниковой, арестованной по делу о призывах к свержению власти. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Акция солидарности началась вечером 9 сентября возле торгового центра «Немига 3», пишет Tut.by. Участницы акции стояли с плакатами с надписями «Готовы выкрасть, посадить и выгнать сотни тысяч женщин? Ну-ну, герои», «Хороша Маша, но не ваша», а также читали Конституцию Беларуси. Всего в акции принимают участие около 20 человек.

На видео задержания, опубликованном Tut.by, видно, как мужчины в балаклавах хватают женщин и уводят микроавтобус.

9 сентября стало известно, что Марию Колесникову арестовали по подозрению в попытке захвата власти. Она находится в минском СИЗО.

7 сентября Марию Колесникову похитили в центре Минска — люди в масках посадили ее в микроавтобус и увезли. На следующий день Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникову задержали на границе с Украиной после того, как она якобы пыталась незаконно покинуть территорию Беларуси.

Уголовное дело о призывах к захвату власти возбудили в конце августа из-за создания Координационного совета оппозиции Беларуси.