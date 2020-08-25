В Минске устроили провластный митинг «За батьку!» одновременно с акцией сторонников Тихановской

На площади Независимости в Минске устроили акцию в честь годовщины провозглашения независимости Беларуси от СССР. Одновременно в городе провели митинг в поддержку президента Александра Лукашенко, передает корреспондент Дождя.

Фото: Маша Борзунова / Дождь

Согласно оценке «МБХ медиа», на акцию протеста, которую призвала устроить альтернативный кандидат в президенты Светлана Тихановская, пришли около 2,5 тысяч человек. Белорусская редакция The Village сообщает о более пяти тысяч участников акции.

Митинг в поддержку Лукашенко прошел возле Комаровского рынка, который находится недалеко от площади Независимости. Демонстранты скандировали «Беларусь без Тихановской» и «За батьку», а в конце акции исполнили государственный гимн страны. «Если мы не поддержим нашего президента, наши родители нас не примут. Мы будем все в аду», сказала одна из участниц провластного митинга.

Tut.by пишет, что все в митинге приняли участие около тысячи человек.

Фото на первью: Tut.by