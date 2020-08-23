В Минске спустя десять дней нашли мертвым мужчину, пропавшего во время акций протеста

В Минске нашли мертвым 28-летнего участника акций протеста Никиту Кривцова, который пропал 12 августа. Об этом сообщает «Наша Нива». Тело Кривцова было найдено в лесу в Партизанском районе столицы.

Изначально издание сообщило, что на теле мужчины были следы побоев, он был найден в петле. В свою очередь глава поискового отряда «Ангел» Сергей Ковган со слов милиции заявил, что видимых повреждений на теле нет.

«Тело Никиты Кривцова обнаружили в лесу, в черте столицы, в районе Минской кольцевой автомобильной дороги. Сотрудники милиции сообщили об этом жене Никиты, она — нам. Известно пока только то, что на погибшем парне нет видимых телесных повреждений», — рассказал Ковган.

Супруга Кривцова Елена подтвердила «Би-би-си», что ее мужа нашли повешенным.

«Но насчет того, был он избит или нет, ещё неизвестно. Завтра поедем на опознание», — сказала она, добавив, что не знает, участвовал ли он в протестах.

Tut.by сообщает, что, по предварительной информации поисково-спасательного отряда, смерть Кривцова не носит криминальный характер.

Согласно ориентировке отряда «Ангел», Кривцов пропал 12 августа по дороге на работу в деревню Королев Стан. С тех пор он не выходил на связь. «Наша Нива» со ссылкой на его жену писала, что в последний раз телефон мужчины был доступен в Республиканском центре неврологии и нейрохирургии в Минске.