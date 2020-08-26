В Минске снова снизили скорость мобильного интернета по требованию властей

В Минске снова были перебои с мобильным интернетом. О снижении скорости мобильного интернета по просьбе госорганов сообщил оператор связи А1 на своей странице в твиттере.

Уважаемые абоненты!



По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета.

Исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги. — А1 Беларусь (@a1belarus) August 26, 2020

Вечером на площади Независимости вновь начали собираться протестующие, сообщил корреспондент Дождя. Часть протестующих оказалась заблокирована в кольце сотрудников ОМОНа, мужчин задерживали и грузили в автозаки.

Чай з малинавым варэннем Всех мужчин, которых нашли, загрузили в автозак. Женщин вроде бы отпустили. На площади почти никого не осталось

Как сообщает Tut.by, часть людей оказалась закрыта силовиками в помещении Красного костела. Позднее им удалось выйти.

Протесты против итогов выборов президента Беларуси продолжаются с 9 августа.

Тогда же в Минске впервые отключили мобильный интернет, он не работал три дня.