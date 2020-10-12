В Минске силовики применили слезоточивый газ против участников марша пенсионеров

В Минске во время разгона марша пенсионеров силовики применили слезоточивый газ. Видео с акции опубликовало белорусское «Радио Свобода».

На видео пенсионеры подошли к микроавтобусам, в которых сидели люди в черной форме, и стали кричать им «остановитесь», «пошли вон» и «фашисты». В ответ они стали распылять на толпу слезоточивый газ. Пенсионеры стали защищаться от них зонтиками.

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» также опубликовал видео, на котором что-то громко взрывается, видны искры. Автор и очевидцы утверждают, что это были светошумовые гранаты. Как пишет Tut.by, столкновение произошло возле БНТУ, когда пенсионеры попытались помешать силовикам задерживать студентов.

Tut.by утверждает, что одного из участников марша ранили в спину.

Ранее МВД Беларуси пригрозило использовать против протестующих спецсредства и боевое оружие в случае, если акции протеста в стране продолжатся.

Скриншот на превью: «Радио Свобода»