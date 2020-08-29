В Минске начались задержания во время женского марша солидарности
В Минске начались задержания во время проведения женского марша солидарности. Силовики перекрыли площадь Независимости и не позволили пройти участникам акции к Октябрьской площади, передают Onliner и Tut.by.
Колонну женщин сопровождает техника силовиков. По оценке «МБХ медиа», в акции принимают участие около десяти тысяч женщин.
Самым первым в центре города задержали мужчину с цветами в руках, передает «Радио Свобода — Беларусь». Кроме того, во время прямого эфира были задержаны журналисты издания Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик.
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