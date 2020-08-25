В Минске начались задержания после акции протеста на площади Независимости

В Минске задержали несколько человек после завершения акции протеста на площади Независимости. Об этом сообщают Tut.by и белорусская редакция The Village .

Одного из участников акции задержали, когда он подходил к остановке. Второй задержанный был с бело-красно-белым флагом. По словам очевидцев, после акции милицейские стали ходить по дворам жилых домов.

Кроме того, задержаны несколько людей возле Дома правительства, рассказала РИА Новости представитель ГУВД Мингорисполкома.

25 августа на площади Независимости в Минске устроили акцию в честь годовщины провозглашения независимости Беларуси от СССР. Согласно разным оценкам, в ней приняли участие от 2,5 о пяти тысяч человек. Одновременно в Минске провели митинг в поддержку президента Александра Лукашенко, на него пришли примерно тысяча участников.

Днем милиция задержала более 20 сотрудников «Гродно Азот», объяснив это тем, что они направлялись в центр города.