В Минске на площади Независимости начали задерживать протестующих
В Минске бойцы ОМОН начали задерживать участников акции протеста на площади Независимости. Об этом сообщает белорусская редакция The Village.
Мужчин уводят в автозаки, а женщин просто разойтись. Сколько всего задержанных, пока неизвестно. «МБХ медиа» пишет, что ОМОН взял в кольцо женщин, вставших в цель солидарности.
ОМОН взял в кольцо женщин, вставших на площади Независимости в цепь солидарности. Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/fWS9ZLUWt1— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 28, 2020
Собравшиеся, окруженные ОМОНом начали водить хоровод и петь «Купалинку», передает Onliner. По данным издания, задерживают не только мужчин, но и женщин.
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