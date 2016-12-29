В Минобороны прокомментировали карикатуры Charlie Hebdo о Ту-154

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, «даже обращать внимание на эту натужную гадость — унизительно для нормального человека».

«Отмечу только одно, не касаясь самой мазни. Если подобное, не поворачивается язык сказать, „творчество“, и есть проявление подлинных „западных ценностей“, — их обладатели и защитники обречены. По меньшей мере, на одиночество в будущем», — заявил он.

«Неудивительно, что как-то приутихли те из наших „сограждан“, которые не так давно позировали на селфи в майках „Je suis Charlie“», — цитирует Конашенкова «Интерфакс».

Французский сатирический журнал 28 декабря опубликовал две карикатуры на крушение лайнера. На одной из них изображен падающий самолет, из которого доносится звук "а«ю. В подписи к изображению говорится: «Репертуар военного хора Красной армии расширяется». На второй карикатуре изображен падающий самолет и написано: «Плохие новости... [президента России Владимира] Путина там не было».

Ту-154 Минобороны упал утром 25 декабря после вылета из аэропорта Адлера. Все находившиеся на борту 92 человека погибли.