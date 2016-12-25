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В Минобороны рассказали о пилоте разбившегося Ту-154

Новости
16:46, 25 декабря
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Потерпевший крушение в Черном море самолет Минобороны Ту-154 управлялся опытным пилотом Романом Волковым. Об этом рассказал представитель ведомства Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости. 

WikiCommons

Волков был летчиком первого класса, его общий налет составлял около трех тысяч часов, рассказал представитель Минобороны.

Общий налет самолета, потерпевшего крушение, составлял около семи тысяч часов. Самолет был выпущен в 1983 году. Последний раз он ремонтировался в декабре 2014 года. В сентябре 2014 года самолет прошел плановое обслуживание.  

Самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение в Черном море рано утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, среди них — участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, сотрудники «Первого канала», телеканалов «Звезда» и НТВ. Также на борту самолета была директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они летели в Сирию, чтобы поздравить российскую авиагруппу с Новым годом. 

Рассматриваются две версии крушения: техническая неисправность и ошибка пилотов. Источник в силовых структурах сообщил «Интерфаксу» , что версия о теракте «практически исключена». Однако источник «Фонтанки» утверждает, что эту версию отрабатывает ФСБ. 

Неисправность, ошибка пилота или теракт? Эксперты о версиях катастрофы Ту-154

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