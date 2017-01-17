В Миндздраве предложили разрешить таранить непропускающие скорые автомобили

В Минздраве обсуждается вопрос об изменении законодательства, чтобы разрешить машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения Татьяну Яковлеву.

По словам Яковлевой, в ведомстве также обсуждают вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой помощи. «Мы обсуждаем его с общественностью и с пациентским сообществом», — рассказала замминистра.

«Я считаю, что ужесточать законодательство нужно. Если скорую не пропустили, это просто не неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками», — пояснила Яковлева.

В январе сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском «скорая помощь» не смогла подъехать к дому умирающего мужчины из-за перегородившей дорогу иномарки. В итоге 21-летний молодой человек скончался.

По данным следствия, молодой человек вместе со своим братом находился в своей квартире. Ему стало плохо и он обратился за медпомощью, однако приехавшие медики констатировали смерть юноши. Персонал бригады заявил, что не смог оказать необходимую помощь из-за машины под управлением женщины, которая препятствовала проезду скорой.

Следственный отдел по городу Петропавловск-Камчатский возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту «несвоевременного оказания неотложной медицинской помощи».