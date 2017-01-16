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В МИД рассказали об изъятии спецслужбами США лекарства для Евгения Примакова

Новости
06:18, 16 января
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Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила об изъятии спецслужбами США лекарств для бывшего премьер-министра Евгения Примакова.

По словам Захаровой, несколько лет назад российскому дипломату поручили купить лекарство для Евгения Примакова, которое были доступно только в США. По ее словам, близкие Примакова собрали на лекарство около 10 тысяч долларов и оформили все необходимые документы.

«К нему подошли сотрудники американских спецслужб, которые сопроводили его в подвал магазина, там не работала сотовая связь. Он не мог связаться ни с консульством, ни с посольством, ни со своими коллегами. Они продержали его там час. То, о чем они с ним говорили, больше было похоже на попытку вербовки, нежели на адекватный разговор: его запугивали тем, что взяли его на обороте медицинскими средствами и лекарственными препаратами», — рассказала Захарова.

Дипломата позднее отпустили, но препарат был изъят.

По словам Захаровой, позднее при посредничестве Госдепартамента США и его главы Джона Керри лекарство было доставлено Примакову.

Евгений Примаков был премьер-министром России в 1998-1999 годах и министром иностранных дел с 1991 по 1996 год. Он умер в июне 2015 года.

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