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В МИД Украины заявили о готовности подать на Россию в международный суд

Новости
16:13, 30 декабря
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Украина собирается подать на Россию в международный суд из-за невыполнения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью изданию «Укринформ». 

«Есть так называемый большой Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В нем написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы в течение года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась», — рассказал Пристайко.

Он добавил, что Россия не выполняет пункт договора об уважении территориальной целостности Украины, поэтому «есть за что ее судить».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был принят в 1997 году. Договор закрепляет между странами принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ и обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности другой страны.

В октябре 2016 года газета «Известия» со ссылкой на главу МИД Сергея Лаврова сообщила, что Россия не собирается разрывать договор с Украиной, так как основная задача России состоит в развитии дружественных связей между странами. «Как видится, наш потенциальный выход из Большого договора вряд ли будет способствовать решению тех проблем, которые благодаря усилиям Киева накопились к настоящему времени в российско-украинских отношениях», — цитировала газета Лаврова.

В марте 2014 году Россия присоединила к своей территории Крым после того, как на территории полуострова прошел референдум. Большинство жителей Крыма, по результатам референдума, проголосовали за присоединение полуострова к России. После этого Украина посчитала территорию полуострова аннексированной и обвинила российские власти в нарушении своей территориальной целостности. 

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