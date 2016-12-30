В МИД опровергли закрытие американской школы в Москве в ответ на санкции

Власти России не поручали закрывать англо-американскую школу в Москве в ответ на введенные США санкции против России. Об этом в своем фейсбуке написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», — написала она.

Захарова также сообщила РБК, что глава МИД Сергей Лавров расскажет об ответных мерах на американские санкции дополнительно.

29 декабря власти США ввели против России санкции по обвинениям во вмешательство в выборы американского президента путем массовых хакерских атак. Под санкции попали несколько физических лиц, а также ГРУ и ФСБ. США также заявили о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух загородных резиденций российского посольства. После этого телеканал CNN позднее рассказал, что в качестве одной из ответных мер российские власти решили закрыть англо-американскую школу в Москве и дом отдыха американского посольства в Москве в Сосновом Бору.