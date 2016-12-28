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В МИД отреагировали на сообщения о подготовке новых санкций США против России

В МИД отреагировали на сообщения о подготовке новых санкций США против России

Новости
21:32, 28 декабря
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Любые действия властей США против российских дипломатических представительств в этой стране «срикошетят» по американским дипломатам в России. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства. 

«Уходящая администрация США не оставляет надежды напоследок успеть сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила. Откровенно говоря, мы уже устали от лжи про "русских хакеров", которая продолжает литься в США с самого верху. Администрация Б.Обамы еще полгода назад запустила эту дезинформацию в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что Вашингтон получит ответ на «новые враждебные шаги» против России. 

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Вашингтон введет новые санкции против России из-за хакерских атак в преддверии президентских выборов в США. По словам сенатора, новые санкции затронут лично президента России Владимира Путина. По данным The Washington Post, новые санкции могут быть введены уже на этой неделе. Новые ограничения будут включать в себя экономические меры и дипломатическое осуждение действий России.

В начале декабря власти США объявили о начале расследования хакерских атак на структуры Демократической и Республиканской партий США и  Пентагона. По версии Вашингтона, с помощью хакеров Россия пыталась повлиять на ход американской предвыборной гонки. Президент США Барак Обама сообщил, что хакерские атаки прекратились после того, как он в сентябре потребовал от Путина остановить их. 

Кремль назвал сообщения о причастности Путина к вмешательству в президентские выборы в США «смешной чушью». 

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