В МГУ отложили заседание по делу о диссертации Мединского

Заседание диссертационного совета исторического факультета МГУ, посвященное вопросу о лишении ученой степени министра культуры России Владимира Мединского, перенесено без объяснения причин. Об этом Дождю рассказали члены совета историк Николая Борисова и научный руководитель Госархива Сергей Мироненко.

Первое заседание диссертационного совета истфака МГУ по делу о диссертации Мединского должно было состояться 27 декабря, но за 10 дней члены совета получили сообщение о том, что оно переносится. «Сообщили, что заседания не будет, оно состоится в следующем месяце», — уточнил Мироненко.

Причин переноса и новую дату заседания ни Мироненко, ни Борисов не знают. Мироненко предполагает, что основное заседание из-за переноса может состояться после 25 января, когда официально истечет двухмесячный срок рассмотрения диссертации. «Заседание состоится, но не будет иметь силу», — считает он.

Экс-член диссовета Нина Рогалина в разговоре с РБК заявила, что перенос предварительного заседания ставит под вопрос своевременное проведение основного заседания, на котором будет рассматриваться вопрос о лишении Мединского ученой степени. По ее мнению, рассмотрение дела «будут тянуть до февраля» и диссертацию министра снова вернут в Высшую аттестационную комиссии (ВАК).

Как пишет РБК, на встрече 27 декабря члены комиссии должны были решить, кто будет проверять диссертацию. В то же время в пресс-службе исторического факультета РИА Новости заявили, что рассмотрение диссертации главы Минкультуры не входило в повестку заседания. В вузе добавили, что сама диссертация на исторический факультет МГУ до сих пор не поступила.

В МГУ рассмотрение диссертации Мединского передали по решению ВАК. Изначально работу министра должны были рассмотреть в Уральском федеральном университете, однако заседание отложили из-за неявки министра, после чего Высшая аттестационная комиссия отозвала документы о рассмотрении диссертации, объяснив это решение истечением двухмесячного срока рассмотрения. В конце ноября дело передали в МГУ.

Заявление с требованием лишить Мединского ученой степени в апреле 2016 года подал участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. По его мнению, работа министра «не имеет научной ценности», а Мединский ввел в заблуждение членов Высшей аттестационной комиссии, указав неверное число публикаций к своей диссертации.

За лишение Мединского ученой степени в конце октября выступила группа академиков РАН. Ученые указали на то, что научная работа министра культуры России «пестрит грубейшими ошибками», а «беспрецедентное вмешательство руководства ВАК в профессиональную экспертизу диссертации дискредитирует всю систему научной аттестации в России».​

Владимир Мединский защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» в 2011 году. Он получил научную степень доктора исторических наук. Эта степень стала второй для Мединского — в 1999 году он стал доктором политических наук.