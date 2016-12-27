Прямой эфир
60,70
63,50
56,71
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
У следствия появилось видео крушения Ту-154
Life опубликовал последние слова пилотов Ту-154
В МГУ отложили заседание по делу о диссертации Мединского
В правительстве опровергли планы запретить продажу валокордина и зеленки без рецепта

В МГУ отложили заседание по делу о диссертации Мединского

Новости
20:22, 27 декабря
91
0
Поделиться

Заседание диссертационного совета исторического факультета МГУ, посвященное вопросу о лишении ученой степени министра культуры России Владимира Мединского, перенесено без объяснения причин. Об этом Дождю рассказали члены совета историк Николая Борисова и научный руководитель Госархива Сергей Мироненко.

Первое заседание диссертационного совета истфака МГУ по делу о диссертации Мединского должно было состояться 27 декабря, но за 10 дней члены совета получили сообщение о том, что оно переносится. «Сообщили, что заседания не будет, оно состоится в следующем месяце», — уточнил Мироненко.

Причин переноса и новую дату заседания ни Мироненко, ни Борисов не знают. Мироненко предполагает, что основное заседание из-за переноса может состояться после 25 января, когда официально истечет двухмесячный срок рассмотрения диссертации. «Заседание состоится, но не будет иметь силу», — считает он.

Экс-член диссовета Нина Рогалина в разговоре с РБК заявила, что перенос предварительного заседания ставит под вопрос своевременное проведение основного заседания, на котором будет рассматриваться вопрос о лишении Мединского ученой степени. По ее мнению, рассмотрение дела «будут тянуть до февраля» и диссертацию министра снова вернут в Высшую аттестационную комиссии (ВАК).

Как пишет РБК, на встрече 27 декабря члены комиссии должны были решить, кто будет проверять диссертацию. В то же время в пресс-службе исторического факультета РИА Новости заявили, что рассмотрение диссертации главы Минкультуры не входило в повестку заседания. В вузе добавили, что сама диссертация на исторический факультет МГУ до сих пор не поступила.

В МГУ рассмотрение диссертации Мединского передали по решению ВАК. Изначально работу министра должны были рассмотреть в Уральском федеральном университете, однако заседание отложили из-за неявки министра, после чего Высшая аттестационная комиссия отозвала документы о рассмотрении диссертации, объяснив это решение истечением двухмесячного срока рассмотрения. В конце ноября дело передали в МГУ.

Заявление с требованием лишить Мединского ученой степени в апреле 2016 года подал участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. По его мнению, работа министра «не имеет научной ценности», а Мединский ввел в заблуждение членов Высшей аттестационной комиссии, указав неверное число публикаций к своей диссертации.

За лишение Мединского ученой степени в конце октября выступила группа академиков РАН. Ученые указали на то, что научная работа министра культуры России «пестрит грубейшими ошибками», а «беспрецедентное вмешательство руководства ВАК в профессиональную экспертизу диссертации дискредитирует всю систему научной аттестации в России».​ 

Владимир Мединский защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» в 2011 году. Он получил научную степень доктора исторических наук. Эта степень стала второй для Мединского — в 1999 году он стал доктором политических наук.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2