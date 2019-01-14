В МЧС сообщили об угрозе обрушения дома в Шахтах, где произошел взрыв газа

В доме в Шахтах, где произошел взрыв газа, существует угроза дальнейшего обрушения. Об этом сообщил глава областного управления МЧС Вячеслав Бутко, передает «Интерфакс».

Фото: ТАСС

По его словам, сейчас здание укрепляют и устанавливают подпорки. Также там снимут перекрытие. Все жильцы дома — 140 человек — были эвакуированы.

Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Версия взрыва газа в доме рассматривается в качестве приоритетной. Следователи допрашивают жильцов и очевидцев. В газоснабжающей и управляющей компаниях, которые обслуживали дом, проводятся обыски.

В результате взрыва обрушились два этажа одного из подъездов. Один человек погиб — это женщина 1987 года рождения. Еще семерых извлекли из-под завалов, судьба еще четверых остается неизвестной.