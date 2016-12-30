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В машине пропавшего в Рио-де-Жанейро посла Греции нашли обгоревшее тело

Новости
05:20, 30 декабря
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Полиция в Рио-де-Жанейро обнаружила в обгоревшей машине тело мужчины, который, предположительно, является пропавшим три дня назад послом Греции в Бразилии, сообщает Globo.

Тело направили на экспертизу.

Посла Кириакоса Амиридиса в последний раз видели в понедельник вечером в доме друзей его жены в бедном районе Рио-де-Жанейро, говорится в заявлении полиции.

На фотографиях, опубликованных Globo, видна сгоревшая белая машина. По данным правоохранительных органов, номера на ней совпадают с данными машины, которая находилась в аренде у посла.

В посольстве Греции в Бразилиа агентству Reuters заявили, что Кириакос Амиридис уехал в Рио-де-Жанейро на праздники и должен был вернуться в столицу 9 января.

Амиридис с 2001 по 2004 год занимал должность генконсула Греции в Рио-де-Жанейро.

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