В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Золотой глобус»

Фильм «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая драма».

Лучшей актрисой в жанре драмы признана Изабель Юппер, главная героиня фильма «Она», а сам фильм назвали лучшей иностранной работой.

Актер Кейси Аффлек получил «Золотой глобус» как лучший актер в жанре драмы.

Картина «Ла-Ла Ленд» была признана лучшим мюзиклом, премию за работу над фильмом также получил режиссер Дэмиен Шазелл.

Лучшим актером и актрисой в жанре мюзикла стали Райан Гослинг и Эмма Стоун — также за работу в «Ла-Ла Ленд».

