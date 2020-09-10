В кузбасской колонии заключенные устроили вечеринку

Издание «Тайга.Инфо» опубликовало видео банкета в колонии №37 Кемеровской области, заключенные которой жаловались на пытки и побои. Запись журналистам передала организация «Сибирь правовая».

На видео запечатлены семеро человек. Правозащитники полагают, что это «активисты» — арестанты, сотрудничающие с администрацией колонии. По их информации, вечеринка могла была организована в сентябре 2018 года в честь дня рождения «Кота — бригадира пекарни».

На кадрах видно, что заключенные сидят за большим столом, один из них разделывает запеченного поросенка.

Другой мужчина шутит: «Это сильно много… ***** Он через сутки освобождается, куда ляжку [отрезаешь]? Ухо и копыто!.. Смотрите, свинья нормальная, настоящая — это не муляж ни какой. А то подумаете, что мы тут что-то намутили. Утром еще бегала».

В 2019 году издание «Тайга.Инфо» рассказало о случаях пыток и побоев в этой исправительной колонии. В 2017 году заключенные объявили массовую голодовку в знак протеста против насилия со стороны сотрудников ФСИН и «активистов». Эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Лариса Захарова рассказывала журналистам, что за это их отправили в штрафной изолятор, а затем отправили к ним отряд особого назначения «Кедр».

В конце января 2020 года проект Gulagu.net опубликовал видео, на котором сотрудник колонии отдает приказ сфальсифицировать документы о местонахождении заключенного, погибшего в колонии. Обыск тела проводили другие арестанты.

В начале 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников ИК-37, по этому делу арестовали четверых человек.