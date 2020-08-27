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Новости

В Курганской области отчитались о раскрываемости 100% убийств и изнасилований

27 августа, 14:59
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Следственный комитет Курганской области сообщил, что по итогам первого полугодия 2020 года были раскрыты 100%  убийств и изнасилований. Об этом говорится на сайте ведомства.

На заседании глава следственного управления заявил, что за этот период число убийств в регионе сократилось на 22%, а число случаев причинения тяжкого вреда со смертельным исходом — почти в два раза.

Сколько всего было совершено убийств и изнасилований, ведомство не называет. При этом в сообщении отмечается, что следовали завершили производство почти 600 уголовных дел, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Новая газета» обратила внимание, что в 2013 году Курганская область была в топе регионов по числу нераскрытых убийств.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что за первые пять месяцев 2020 года было раскрыто 97,5% убийств, 98,4% причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших, и 97,8% изнасилований.

Согласно статистике, в США в 2018 году были раскрыты 63,2% убийств, 42,5% краж и 33,4% изнасилований.

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