«Я попросил вас подъехать». В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

В Кремле начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого», связанный с белорусскими властями.

«Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ союзного государства», — сказал Путин в начале открытой части встречи.

Он добавил, что «в постковидный период важно найти дополнительные ресурсы для эффективности экономик».

В свою очередь Лукашенко заявил, что стороны намерены обсудить 28 программ, «основные темы сотрудничества» России и Беларуси. «Это будет прорыв во многих сферах», — отметил Лукашенко.

Ранее посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал, что в ходе новой встречи Путин и Лукашенко подпишут все «дорожные карты» по интеграции двух стран.

Это уже пятая встреча президентов с начала 2021 года.

Первые переговоры прошли в феврале в Сочи, вторая встреча — в апреле в Москве, третья — в мае в Сочи, четвертая — под Петербургом.

Договор о создании Союзного государства России и Беларуси был подписан в декабре 1999 года. Стороны создали рабочие группы по выработке предложений и около 30 отраслевых «дорожных карт», однако программа по-прежнему не принята.