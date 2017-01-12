В Кремле ответили на заявления Тиллерсона о незаконном присоединении Крыма

Власти России не согласны со словами кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который заявил, что Крым был присоединен к России незаконно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Дождя.

«Российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса. Мы не согласны с такими формулировками, будет аргументировано объяснять свою позицию», — сказал Песков.

11 января Рэкс Тиллерсон заявил, что Россия представляет угрозу для США. Также, по его словам, Россия не имела юридического права на присоединение Крыма к своей территории. Тиллерсон добавил, что доклад американских спецслужб о возможных кибератаках России в США «вызывает беспокойство».

Дмитрий Песков в ответ на заявление Тиллерсона о хакерских атаках отметил, что Россия неоднократно повторяла, что «категорически отрицает» эти обвинения в свой адрес. «Считаем это полной глупостью. Многие утверждения на этот счет мы считаем фальшивкой и непрофессиональной информацией. Она уже превратилась в истерику, а во время истерики искать рациональное зерно невозможною», — заявил Песков.

Песков также сообщил, что оставит без реакции слова Тиллерсона о просутствии российских военных на территории Украины. «Мы будем разъяснять госсекретарю все вопросы по мере того, как они у него будут появляться», — сказал он.

Также 11 январ избранный президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Россию уважать США гораздо больше, чем при других президентах. Он также сообщил, что полагает, что за закерскими атаками в США стоит Россия.