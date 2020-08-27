В Красноярском крае кандидатов от «Единой России» не пустили на сельские выборы из-за фальсификаций
В Красноярском крае избирательная комиссия Терского сельсовета отказала в регистрации на сельские выборы всем кандидатам от партии «Единая Россия» из-за фальсификаций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу муниципальной образования.
Речь идет о десяти из 22 выдвиженцев.
Они подали в избирком пять разных выписок с заседания политсовета партии. В них были разный текст и фамилии выдвигаемых кандидатов.
«Учитывая явное нарушение порядка выдвижения кандидатов в депутаты избирательным объединением и фальсификацию избирательных документов… избирательная комиссия муниципального образования Терский сельсовет решила отказать… в регистрации кандидатам в депутаты», — решил избирком.
Поскольку выдвижение кандидатов уже завершено, «Единая Россия» не будет участвовать в выборах в Терский сельсовет. Они пройдут 13 сентября, в единый день голосования.
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