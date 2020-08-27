В Красноярском крае кандидатов от «Единой России» не пустили на сельские выборы из-за фальсификаций

В Красноярском крае избирательная комиссия Терского сельсовета отказала в регистрации на сельские выборы всем кандидатам от партии «Единая Россия» из-за фальсификаций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу муниципальной образования.

Речь идет о десяти из 22 выдвиженцев.

Они подали в избирком пять разных выписок с заседания политсовета партии. В них были разный текст и фамилии выдвигаемых кандидатов.

«Учитывая явное нарушение порядка выдвижения кандидатов в депутаты избирательным объединением и фальсификацию избирательных документов… избирательная комиссия муниципального образования Терский сельсовет решила отказать… в регистрации кандидатам в депутаты», — решил избирком.

Поскольку выдвижение кандидатов уже завершено, «Единая Россия» не будет участвовать в выборах в Терский сельсовет. Они пройдут 13 сентября, в единый день голосования.