В Красноярском крае сотни литров нефтепродуктов попали в Ангару
В Кежемском районе Красноярского края ввели режим ЧС после того, как в акватории Ангары произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщается в сводке регионального управления МЧС.
Это произошло в районе вахтового поселка Новая Кежма во время перекачки дизельного топлива с баржи, говорит источник «Интерфакса».
Из-за раскачки баржи в реку попало полтонны топлива, уточняет ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района (ЕДДС). Разлив произошел еще 2 октября. Сейчас нефтепродукты собирают с помощью сорбентов, уточнил представитель ЕДДС.
С баржи в воду могла попасть смесь воды и остатков дизельного топлива, на место разлива выехали специалисты, сказал ТАСС заместитель главы района Олег Зиновьев.
Купите подписку
Вы уже подписчик? Войти
Другие новости
В ЕС согласовали санкции против России из-за отравления Навального Сегодня в 17:30 Мэрия Москвы обвинила компании в перебоях сервиса подачи данных о сотрудниках на удаленке Сегодня в 17:15 МВД Беларуси пригрозило применить боевое оружие против протестующих Сегодня в 16:38 Банк России выпустил памятную монету в честь медиков Сегодня в 16:29 Главы МИД стран ЕС договорились ввести санкции из-за отравления Навального Сегодня в 16:24 «Новаторский проект никогда не получит поддержку»: Антон Долин ушел из экспертного совета Фонда кино Сегодня в 15:37 Жителя Петербурга приговорили к восьми годам колонии за убийство активистки Елены Григорьевой Сегодня в 15:34 Бизнес-джет из расследования ФБК о Наиле Аскер-заде выставили на продажу Сегодня в 14:52 Страны ЕС договорились ввести санкции против Лукашенко, если ситуация в Беларуси не улучшится Сегодня в 14:28 В Азербайджане на автора телеграм-канала WarGonzo Семена Пегова завели дело о призывах к терроризму Сегодня в 14:43
Популярное у подписчиков Дождя за неделю