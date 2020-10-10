В Красноярском крае сотни литров нефтепродуктов попали в Ангару

В Кежемском районе Красноярского края ввели режим ЧС после того, как в акватории Ангары произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщается в сводке регионального управления МЧС.

Это произошло в районе вахтового поселка Новая Кежма во время перекачки дизельного топлива с баржи, говорит источник «Интерфакса».

Из-за раскачки баржи в реку попало полтонны топлива, уточняет ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района (ЕДДС). Разлив произошел еще 2 октября. Сейчас нефтепродукты собирают с помощью сорбентов, уточнил представитель ЕДДС.

С баржи в воду могла попасть смесь воды и остатков дизельного топлива, на место разлива выехали специалисты, сказал ТАСС заместитель главы района Олег Зиновьев.