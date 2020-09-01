В Красноярске суд разрешил принудительно госпитализировать школьницу из‑за подписки на паблик о «Колумбайне»

Суд в Красноярске разрешил принудительную госпитализацию 14-летней школьницы на неопределенный срок, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. 24 августа ее отправили в психиатрический диспансер из-за подписки на страницу во «ВКонтакте» про нападение на американскую школу «Колумбайн».

24 августа сотрудники ФСБ пришли к 14-летней школьнице Алене с обысками и отправили ее в психиатрический диспансер. Согласно данным «ТВК Красноярск», помимо Алены, в психдиспансере находятся еще восемь школьников. которые якобы состояли в закрытых группах и готовились к «активным действиям».

Адвокат «Агоры» Владимир Васин рассказал, что мать девочки согласилась на ее добровольную госпитализацию под давлением силовиков. Позже она решила отказаться от госпитализации, но медики отказались отпускать подростка домой.

28 августа главный врач психдиспансера подал в суд заявление о принудительной госпитализации школьницы из-за ее «деструктивного поведения». По словам Павла Чикова, перед оглашением решения судья провела в совещательной комнате четыре минуты.