В Красноярске СК завел уголовное дело из-за разлива топлива в Ангару

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангару, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК. Дело возбудили по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Фото: Следственный комитет

Следователи выяснили, что топливо разлилось 2 октября из цистерны на борту баржи, которая шла по Ангаре. Это произошло примерно в 200 километрах от города Кодинска в Красноярском крае. СК считает, что в результате была создана угроза причинения существенного вреда здоровью и окружающей среде.



9 октября администрация Кежемского района Красноярского края ввела режим режим чрезвычайной ситуации из-за попадания топлива в Ангару. В Единой дежурной диспетчерской службе сообщили, что инцидент произошел при раскачке баржи.