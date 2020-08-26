В Красноярске девять школьников отправили в психбольницу из-за подписки на группу о «Колумбайне»

В Красноярске девять школьников отправили в психдиспансер из-за подписки на группу в интернете, посвященную стрельбе в американской школе «Колумбайн». Об этом сообщают « ТВК Красноярск » и « Сибирь. Реалии » со ссылкой на семью одной из школьниц, 14-летней Алены.

Мать девочки Ольга Пронина рассказала, что около пяти утра 24 августа к ним в квартиру пришли люди в бронежилетах и с автоматами. Они изъяли дневники 14-летней девушки, ее ноутбук, телефон и личные вещи.

После этого мать и дочь отвезли в психдиспансер, где, по словам женщины, ее вынудили подписать согласие об обследовании ребенка.

«Когда мы приехали в диспансер, я сразу же стала просить главврача поскорее ускорить обследование. Позже, по телефону просили выписать Алену, но главврач, ссылаясь на ФСБ, сказал, что ребенка просили держать до 1 сентября, и больница здесь ничего сделать не может», — рассказала Пронина.

Свои действия силовики объяснили тем, что 14-летняя Алена была подписана на группу во «ВКонтакте» о массовом расстреле в американской школе «Колумбайн».

Как уточняет «Сибирь. Реалии», родные об этом знали — Алена рассказала, что весной случайно подписалась на паблик, один раз обсудила эту тему в переписке с лучшей подругой, а затем отписалась. По словам старшей сестры Алены Дарии Глинской, девочка не одобряла стрельбу и не строила подобных планов. Глинская добавила, что за две недели до обыска к подростку приходила участковый полицейский, не объяснив родителям причину визита. Она расспрашивала Алену о жизни и о подростковых группах в интернете.

Родные общаются с Аленой по телефону — визиты в психдиспансер запрещены из-за эпидемии коронавируса. Во время последнего звонка она рассказала, что познакомилась в больнице с девочкой, которая находится там больше месяца из-за подписки на похожую группу.

Источники «ТВК Красноярск» в правоохранительных органах сообщили, что в психдиспансере находятся девять школьников, которые, по версии силовиков, состояли в закрытой группе и готовились к «активным действиям». Детали не уточняются.

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