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В Краснодарском крае нашли тело третьего пропавшего на реке ребенка
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В Краснодарском крае нашли тело третьего пропавшего на реке ребенка

Новости
00:32, 16 января
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Найдено тело еще одного пропавшего на реке Кирпили в Краснодарском крае ребенка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поднято на поверхность тело третьего погибшего ребенка, еще одного удалось спасти, поиски последнего пропавшего продолжаются», — рассказал собеседник агентства.

Накануне стало известно о пропаже пятерых детей 13-14 лет, которые по пути домой возле поселка Садовод Тимашевского района решили сократить путь и пошли по замерзшей реке, в результате провалившись под лед. Один был найден живым, для поисков остальных четверых была организована спасательная операция. В ее результате были найдены еще два погибших подростка.

Поиски ведут 60 человек, среди которых есть водолазы. Губернатор Краснодарского края поручил оказать психологическую помощь родителям пропавших детей и провести в школах разъяснительную работу о правилах поведения на льду.

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