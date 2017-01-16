В Краснодарском крае нашли тело четвертого провалившегося под лед ребенка

Найдено тело четвертого провалившегося под лед на реке в Краснодарском крае ребенка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Пятеро подростков в возрасте 13-14 лет пропали накануне в районе поселка Садовод Тимашевского района Краснодарского края. Дети возвращались с прогулки и решили сократить путь, пройдя по замерзшей реке. В результате они провалились под лед. Один из подростков выжил, тела еще троих были найдены ранее в ходе поисковой операции.

Губернатор Краснодарского края поручил оказать психологическую помощь родителям утонувших детей и провести в школах разъяснительные уроки о правилах поведения на льду.