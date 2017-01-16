Прямой эфир
59,68
63,47
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Трамп увязал отмену санкций против России с сокращением ядерных вооружений
В Краснодарском крае нашли тело четвертого провалившегося под лед ребенка
Сербия заявила об угрозе прямого столкновения с Косово
Самолет Lufthansa с поврежденным лобовым стеклом экстренно сел в Домодедово

В Краснодарском крае нашли тело четвертого провалившегося под лед ребенка

Новости
02:13, 16 января
235
0
Поделиться

Найдено тело четвертого провалившегося под лед на реке в Краснодарском крае ребенка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Пятеро подростков в возрасте 13-14 лет пропали накануне в районе поселка Садовод Тимашевского района Краснодарского края. Дети возвращались с прогулки и решили сократить путь, пройдя по замерзшей реке. В результате они провалились под лед. Один из подростков выжил, тела еще троих были найдены ранее в ходе поисковой операции.

Губернатор Краснодарского края поручил оказать психологическую помощь родителям утонувших детей и провести в школах разъяснительные уроки о правилах поведения на льду.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2