В Конгрессе США заявили о контактах Сноудена с российскими спецслужбами

«С момента прибытия Сноудена в Москву он контактировал и продолжает контактировать с российскими спецслужбами», — говорится в 33-страничном документе, обнародованном в четверг, 22 декабря, Постоянным комитетом по разведке Палаты представителей.

Информация под заголовком «Иностранное влияние» в отчете в основном закрашена, при этом в одном из незасекреченных абзацев приводятся слова «заместителя главы комитета по обороне российского парламента» о том, что Сноуден «делился разведданными с его правительством».

Сноуден ответил на эти обвинения в твиттере, отметив, что заявления Конгресса бездоказательны.

Despite this, they claim without evidence I'm in cahoots with Russian intel. Everyone knows this is false, but let's examine their basis: