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В Конгрессе США заявили о контактах Сноудена с российскими спецслужбами

Новости
01:09, 23 декабря
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Бывший подрядчик Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден, получивший убежище в Москве после публикации информации о слежке в США, контактирует с российскими спецслужбами, говорится в новом отчете американского Конгресса. Об этом пишет CNN.

Фото: AP Photo/Marco Garcia

«С момента прибытия Сноудена в Москву он контактировал и продолжает контактировать с российскими спецслужбами», — говорится в 33-страничном документе, обнародованном в четверг, 22 декабря, Постоянным комитетом по разведке Палаты представителей.

Информация под заголовком «Иностранное влияние» в отчете в основном закрашена, при этом в одном из незасекреченных абзацев приводятся слова «заместителя главы комитета по обороне российского парламента» о том, что Сноуден «делился разведданными с его правительством».

Сноуден ответил на эти обвинения в твиттере, отметив, что заявления Конгресса бездоказательны.

По данным РИА Новости, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал заключение Конгресса «болтологией», а заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич — «провокацией».

Сноуден, бывший сотрудник АНБ, в 2013 году раскрыл информацию о слежке американских спецслужб за гражданами. В 2014 году он получил вид на жительство в России и с тех пор находится в Москве. В США его обвинили в шпионаже. После избрания Дональда Трампа американским президентом Сноуден, которого тот называл «предателем», не исключил экстрадиции в США.

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