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В Конгресс США внесли законопроект о создании комиссии по расследованию кибератак

Новости
02:05, 10 января
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Американские конгрессмены-демократы призвали к созданию независимой комиссии для расследования попыток России вмешаться в президентские выборы в США, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что подобная комиссия была создана для расследования террористических атак на США в 2001 году.

Демократы предлагают принять «Акт в защиту нашей демократии» и в его рамках создать состоящую из 12 представителей двухпартийную независимую комиссию, цель которой — опросить свидетелей и получить документы, чтобы изучить «попытки Москвы или других структур повлиять на выборы», пишет Reuters.

Агентство добавляет, что у этого законопроекта, который был внесен в обе палаты американского Конгресса, мало шансов, потому что пока его не поддерживает ни один республиканец. При этом Республиканская партия сейчас контролирует и Сенат, и Палату представителей.

Шестого января американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором утверждалось, что Россия пыталась повлиять на выборы в США при помощи кибератак. Разведслужбы также утверждали, что приказ о проведении кампании по вмешательству в выборы отдал лично российский президент Владимир Путин.

В конце декабря президент США Барак Обама заявил о причастности России к хакерским атакам и ввел санкции против российских спецслужб ФСБ, ГРУ, а также нескольких физических и юридических лиц.

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