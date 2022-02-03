В Коломне медсестры перинатального центра объявили голодовку из-за «невыносимых условий труда»

В Подмосковье пять младших медсестер Коломенского перинатального центра объявили о намерении начать голодовку в качестве протеста против «невыносимых условий труда». Соответствующее письмо опубликовал в фейсбуке профсоюз медработников «Действие».

Всего письмо подписали 11 младших медсестер. Они рассказали, в Коломенском перинатальном центре вместо 160 младших медсестер и санитарок, нормами Минздрава, работают 22 младшие медсестры. При этом младшие медсестры вынуждены выполнять также работу санитарок.

«Из-за огромной нагрузки бывает, что за всю 12-часовую смену младшая медсестра имеет всего 7-10 минут, чтобы наспех перекусить один раз», — говорится в заявлении. По мнению медсестер, из-за нехватки персонала «страдают» женщины и дети, лежащие в перинатальном центре.

Медсестры намерены начинать голодовку с интервалом в пять дней. 2 февраля голодовку начала медсестра Наталья Трухина, сообщили в профсоюзе.

Письмо медсестер, в частности, адресовано президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и главе Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву.

Минздрав Московской области начал служебную проверку из-за голодовки медсестер, рассказали РБК в пресс-службе регионального правительства.

Трухина рассказала изданию, что санитарок в перинатальном центре сократили в 2019 и 2021 годах, после чего нагрузка на младших медсестер существенно возросла. При этом зарплаты медсестрам не увеличили. По словам Трухиной, у нее зарплата даже сократилась с 40-42 до 30-32 тысяч рублей.

Глава юридической службы профсоюза «Действие» Анастасия Манзя отметил, что медсестры требуют увеличить число работников младшего медицинского персонала и повысить зарплату, в частности, выплачивать дополнительную надбавку за работу с пациентами с коронавирусом.