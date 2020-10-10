В Киргизии задержали бывшего президента Атамбаева

Его задержали по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке, передает РИА Новости со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности Киргизии. По данным агентства, ранее дом экс-президента окружил спецназ.

Атамбаева освободили из СИЗО совсем недавно — в первую ночь начала протестов в Киргизии. Он был приговорен к 11 годам лишения свободы в июне 2020 года.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. В 2019 году его задержали в результате штурма резиденции и обвинили в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и других нарушениях. Протесты в Киргизии начались 5 октября после парламентских выборов.