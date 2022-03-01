В Киеве произошел взрыв возле телебашни. Вещание телеканалов прервалось
В Киеве произошел взрыв в районе телебашни. Видео и фотографии инцидента опубликовали УНИАН и телеканал «Украина-24».
Агентство УНИАН сообщает, что удар был нанесен по зданию аппаратной возле телевышки. Предположительно, там находились люди.
По данным телеканала «Украина-24» , после взрыва у телебашни их вещание прервалось. Издание Kyiv Independent пишет, что украинские телеканалы прекратили работу после удара по телевышки.
МВД Украины подтвердило, что удар пришелся на аппаратную телебашни Киева. Ведомство предупредило, что телеканалы не будут работать в течение некоторого времени.
Телебашня в Киеве расположена рядом с Мемориальным центром Холокоста «Бабий Яр».
Ранее 1 марта Минобороны России сообщило, что нанесет удары «по технологическим объектам» Службы безопасности Украины и 72-го главного центра информационно-психологических операций (ПСО) Украины с целью «пресечения информационных атак против России». В связи с этим ведомство призвало жителей Киева, «проживающих рядом с ретрансляционными узлами», покинуть свои дома.
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