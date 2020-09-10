В Казани арестовали водителя эвакуатора за изнасилование 13‑летней девочки. Он был одет в спецовку ГИБДД

Приволжский районный суд Казани на два месяца арестовал 32-летнего водителя эвакутатора Марселя Ильязова, обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом Дождю сообщил юрист Игорь Шолохов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

Вечером 29 августа мужчина, работавший в ГБУ «Безопасность дорожного движения», встретил подростка на парковке возле здания управления ГИБДД МВД Татарстана. Он был одет в спецовку с надписью «ОГИБДД».

По словам самой девочки, мужчина помог ей отбиться от стаи бродячих собак, после чего предложил подвезти ее до дома. Эвакуаторщик отвез подростка в березовую рощу в поселке Мирный и изнасиловал, утром он отвез ее домой.

Ильязову предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста (пункт «б» части 4 статьи 131 УК). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. На иждивении у обвиняемого остались двое малолетних детей.