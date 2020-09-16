В Японии утвердили нового премьер-министра. Им стал 71-летний Ёсихидэ Суга
Парламент Японии избрал нового председателя правящей Либерально-демократической партии Ёсихидэ Сугу на должность премьер-министра страны. Об этом сообщает Kyodo.
Кандидатуру Суги поддержали 314 из 462 депутатов палаты представителей японского парламента, которая имеет право решающего голоса при назначении премьера.
Суга пообещал продолжать политику бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в отношении мер, направленных на преодоление дефляции и стимулирование роста экономики страны. В скором времени он сформирует кабинет министров. Ожидается, что большинство членов прежнего правительства сохранят свои места.
71-летний Ёсихидэ Сугу выбрали преемником премьера Синдзо Абэ 14 сентября, когда он занял должность лидера правящей партии Японии.До этого Сугу был генеральным секретарем японского правительства.
Синдзо Абэ, занимавший пост премьер-министра Японии с 2012 года, объявил об отставке в конце августа. Причиной он назвал болезнь.
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