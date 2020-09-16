В Японии утвердили нового премьер-министра. Им стал 71-летний Ёсихидэ Суга

Парламент Японии избрал нового председателя правящей Либерально-демократической партии Ёсихидэ Сугу на должность премьер-министра страны. Об этом сообщает Kyodo.

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Кандидатуру Суги поддержали 314 из 462 депутатов палаты представителей японского парламента, которая имеет право решающего голоса при назначении премьера.

Суга пообещал продолжать политику бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в отношении мер, направленных на преодоление дефляции и стимулирование роста экономики страны. В скором времени он сформирует кабинет министров. Ожидается, что большинство членов прежнего правительства сохранят свои места.

71-летний Ёсихидэ Сугу выбрали преемником премьера Синдзо Абэ 14 сентября, когда он занял должность лидера правящей партии Японии.До этого Сугу был генеральным секретарем японского правительства.

Синдзо Абэ, занимавший пост премьер-министра Японии с 2012 года, объявил об отставке в конце августа. Причиной он назвал болезнь.