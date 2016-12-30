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В Израиле госпитализировали российского посла
Посла России в Израиле Александра Шеина госпитализировали в Тель-Авиве, сообщает издание Ynet News.
Отмечается, что послу стало плохо во время обеда в ресторане. Его доставили в отделение интенсивной терапии в больнице в Тель-Авиве.
По словам заместителя посла Алексея Дробинина, в настоящее время Шеин чувствует себя хорошо.
Александр Шеин занимает должность чрезвычайного и полномочного посла в Израиле с июля 2015 года.
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