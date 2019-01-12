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В Иркутской области сошли с рельсов 29 грузовых вагонов с углем
На перегоне Делюр — Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги сошли 29 вагонов грузового поезда с углем. Следственный комитет начал доследственную проверку, говорится на сайте СК.
Инцидент произошел в субботу утром, 12 января. Всего в составе поезда, перевозившего уголь, было 67 вагонов. В результате схода вагонов никто не пострадал.
На месте начали проводить восстановительные работы. По предварительным данным МЧС, в результате происшествия были повреждены опоры контактной сети и часть железнодорожного полотна. Движение было приостановлено в обоих направлениях.
Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК начали проводить доследственную проверку.
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