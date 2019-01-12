В Иркутской области сошли с рельсов 29 грузовых вагонов с углем

На перегоне Делюр — Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги сошли 29 вагонов грузового поезда с углем. Следственный комитет начал доследственную проверку, говорится на сайте СК.

Инцидент произошел в субботу утром, 12 января. Всего в составе поезда, перевозившего уголь, было 67 вагонов. В результате схода вагонов никто не пострадал.

На месте начали проводить восстановительные работы. По предварительным данным МЧС, в результате происшествия были повреждены опоры контактной сети и часть железнодорожного полотна. Движение было приостановлено в обоих направлениях.

Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК начали проводить доследственную проверку.