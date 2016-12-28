В Иркутске уточнили число погибших от отравления метиловым спиртом

В результате судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что от отравления метиловым спиртом в Иркутске погибли 74 человека, еще трое скончались от других причин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря областного Минздрава Татьяну Шкурскую.

«Завершена судебно-медицинская экспертиза всех 77 погибших, предположительно, от отравления суррогатным алкоголем. Подтверждено, что 74 человека скончались именно от отравления метиловым спиртом, еще трое — от других причин», — сказала она.

Ранее сообщалось о 77 жертвах отравления суррогатным алкоголем — концентратом для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового спирта оказался опасный для жизни метиловый.

В больницах Иркутска остаются 11 человек. 26 выздоровели и выписаны, а еще девять от лечения отказались.

Отравившиеся «Боярышником» люди начали поступать в больницы Иркутска 17 декабря. Были возбуждены несколько уголовных дел по статье «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» и по статье о халатности. Фигурантами дел о халатности стали замглавы регионального Роспотребнадзора и заместителя министра имущественных отношений правительства Иркутской области.

Всего были задержаны 19 человек.

В Иркутской области был введен режим ЧС и запрещена продажа любых непищевых спиртосодержащих продуктов.

26 декабря запрет на их продажу сроком на 30 дней был введен во всей России.